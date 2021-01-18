Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligde son 4 haftada kazanan ev sahibi, bu maçta da hata yapmayarak lider Beşiktaş'la zirveyi paylaşmaya devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı ve ilk 11'de başlaması beklenen o ismin kulübede olacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

Ligde son 4 maçını kazanan veTürkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, haftaya 35 puan ve averajla ikinci sırada giriyor. Son iki maçını kaybeden Ankaragücü ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

Fenerbahçe ile Ankaragücü, ligde 103. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sakat: Sinan, Sadık, Perotti, Tolga, Gökhan Gönül

Cezalı: Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

FERDİ KULÜBEDE!

Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de çıkması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun maça yine kulübede başlayacağı öğrenildi.

SON DAKİKA