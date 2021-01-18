Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligde son 4 haftada kazanan ev sahibi, bu maçta da hata yapmayarak lider Beşiktaş'la zirveyi paylaşmaya devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı ve ilk 11'de başlaması beklenen o ismin kulübede olacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
18 Ocak 2021 Pazartesi 16:41, Güncelleme 18.01.2021 16:43
Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede