Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme! O isim kulübede

Fenerbahçe ile Ankaragücü, ligde 103. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.