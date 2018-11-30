Erwin Koemandan flaş açıklama: Sezon sonunu görmem!

Erwin Koeman'dan flaş açıklama: Sezon sonunu görmem!
Erwin Koeman, De Telegraaf'a verdiği röportajda, Fenerbahçe'deki görevinin her an bitebileceğini söyledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir gün ya da bir hafta, kesinlikle çok uzun sürmez. Yeni yıla kadar kalacağımı düşünmüyorum" dedi.
30 Kasım 2018 Cuma, 13:46:10
Güncelleme: 13:52:14
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Erwin Koeman, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu ve görevine her an son verilebileceğini söyledi.
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İşte Erwin Koeman'ın açıklamaları:
BEKLEMEKTEN BAŞKA NE YAPAYIM "Beklemekten başka ne yapmalıyım? Burada günü yaşıyorum ve kaldığım sürece işimi yapıyorum. Yılın sonuna kadar kalacağıma inanmıyorum, bunu hayal edemiyorum."
BİR GÜN YADA BİR HAFTA SONRA OLABİLİR "Yıl sonuna kadar 7 maç daha var. Bir gün ya da bir hafta sonra da olabilir ama kesinlikle daha uzun süre kalacağımı düşünmüyorum. Burada yeni yılı göremem "
KULÜBÜN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM "Kulübün ne istediğini ve düşündüğünü anlamaya çalışıyorum. Açıklama yapacakları günü bekliyorum. "