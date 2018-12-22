Ersun Yanalın ortaya çıkardığı şok detay! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'ın ortaya çıkardığı şok detay!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin eski maçlarını incelerken şok bir detayla karşılaştı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 13:51:23
Güncelleme: 13:55:56
Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin eski maçlarını incelerken şok bir detayla karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yanal'ın tüm karşılaşmalara ait verileri incelediği ve Fenerbahçe'nin bazı maçlarda 1.5, bazı maçlarda ise 0.75 kişi eksik oynadığını tespit ettiği bildirildi.
Bu durumun doğal olarak sonuçlara yansıdığını düşünen tecrübeli teknik adamın ligin ikinci yarısında fiziksel açıdan rakiplerinden daha güçlü olmayı hedeflediği belirtildi.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takım için hazırladığı oyun planlarında fizik güç ana unsur olarak ön plana çıkıyor.
Milliyet'in haberine göre devre arası kampında ilk olarak bu sorunu aşmak isteyen sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Niyazi Eniseler'in yapacağı çalışmalar büyük önem taşıyacak.