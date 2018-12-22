Ersun Yanalın ortaya çıkardığı şok detay! - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Ersun Yanal'ın ortaya çıkardığı şok detay!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin eski maçlarını incelerken şok bir detayla karşılaştı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 13:51:23 Güncelleme: 13:55:56
Ersun Yanalın ortaya çıkardığı şok detay!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin eski maçlarını incelerken şok bir detayla karşılaştı.

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Ersun Yanalın ortaya çıkardığı şok detay!

Yanal'ın tüm karşılaşmalara ait verileri incelediği ve Fenerbahçe'nin bazı maçlarda 1.5, bazı maçlarda ise 0.75 kişi eksik oynadığını tespit ettiği bildirildi.

Ersun Yanalın ortaya çıkardığı şok detay!

Bu durumun doğal olarak sonuçlara yansıdığını düşünen tecrübeli teknik adamın ligin ikinci yarısında fiziksel açıdan rakiplerinden daha güçlü olmayı hedeflediği belirtildi.

Ersun Yanalın ortaya çıkardığı şok detay!

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takım için hazırladığı oyun planlarında fizik güç ana unsur olarak ön plana çıkıyor.

Ersun Yanalın ortaya çıkardığı şok detay!

Milliyet'in haberine göre devre arası kampında ilk olarak bu sorunu aşmak isteyen sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Niyazi Eniseler'in yapacağı çalışmalar büyük önem taşıyacak.

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