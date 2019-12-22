Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Nefes kesen derbide Fenerbahçe, ezeli rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti kritik üç puana uzandı. Kanarya, 28 puana çıkarken Beşiktaş 27 puanda kaldı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisi 16 maça çıktı. Zorlu karşılaşmada en dikkat çeken anlar ise Ersun Yanal ile Vedat Muriç arasında yaşandı. İşte o görüntüler...
22 Aralık 2019 Pazar 22:35
Güncelleme: 22.12.2019 22:35
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.
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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ile 58. dakikada Vedat Muriç'ten geldi.
Beşiktaş'ın tek sayısını ise 45+5. dakikada AtibaHutchinson kaydetti.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde evindeki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu 4 maçta da en az 3 gol buldu ve puanını 28 yaptı.