Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Nefes kesen derbide Fenerbahçe, ezeli rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti kritik üç puana uzandı. Kanarya, 28 puana çıkarken Beşiktaş 27 puanda kaldı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisi 16 maça çıktı. Zorlu karşılaşmada en dikkat çeken anlar ise Ersun Yanal ile Vedat Muriç arasında yaşandı. İşte o görüntüler...
22 Aralık 2019 Pazar 22:35 Güncelleme: 22.12.2019 22:35
Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

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Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ile 58. dakikada Vedat Muriç'ten geldi.

Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Beşiktaş'ın tek sayısını ise 45+5. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde evindeki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu 4 maçta da en az 3 gol buldu ve puanını 28 yaptı.

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