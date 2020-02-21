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Ersun Yanal'dan ters köşe! Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı evinde konuk edecek Fenerbahçe'de kart cezalıları ve sakatlıklar can sıkarken, teknik direktör Ersun Yanal bu bölgeleri kapatmanın yolunu arıyor. Özellikle Gustavo'nun oynayamayacak olması, bu bölge için alternatiflerin tercih edilmesine sebebiyet verirken, kanatlar için sürpriz bir isim gündeme geldi! İşte detaylar...

21 Şubat 2020 Cuma 11:05 Güncelleme: 21.02.2020 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





