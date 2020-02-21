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Ersun Yanal'dan ters köşe! Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi...
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı evinde konuk edecek Fenerbahçe'de kart cezalıları ve sakatlıklar can sıkarken, teknik direktör Ersun Yanal bu bölgeleri kapatmanın yolunu arıyor. Özellikle Gustavo'nun oynayamayacak olması, bu bölge için alternatiflerin tercih edilmesine sebebiyet verirken, kanatlar için sürpriz bir isim gündeme geldi! İşte detaylar...
21 Şubat 2020 Cuma 11:05
Güncelleme: 21.02.2020 11:22
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisi öncesi kadro arayışı devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımda eksikler düşündürürken Yanal kadroda taşları yerinden oynatacak.
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kadro arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda ciddi eksikler bulunuyor. Gustavo, Emre ve Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek.
Hasan Ali'nin uzun süren yokluğu ve stoper sıkıntısı da eklendiğinde Ersun Yanal'ın nasıl bir ilk 11 ile maça çıkacağı merak konusu.
Hasan Ali iyileşse de maç ve tempo eksiği Yanal'ı düşündürüyor. Bu sezon deneyimli futbolcu sadece 7 lig maçına çıkabildi.
Derbi maçın temposunu kaldırma ihtimali düşük. Bu nedenle Dirar'ı sol kanatta oynaması yüksek ihtimal. Ancak stoper ve kanatta bir sürpriz söz konusu olabilir.