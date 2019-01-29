Ersun Yanaldan moral vurgusu! - Fotomaç
29 Ocak 2019, Salı
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Ersun Yanal'dan 'moral' vurgusu!

İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, kendi evinde ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, alınan galibiyeti değerlendi.

29 Ocak 2019 Salı, 18:07:34 Güncelleme: 18:10:34
Ersun Yanaldan moral vurgusu!

Ligde uzun bir aranın ardından alınan galibiyet Sarı-Lacivertlilerde yüzleri güldürürken, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan da durum değerlendirmesi geldi.

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Ersun Yanaldan moral vurgusu!

Ersun Yanal, bir iki maç kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin nerelere geleceğini herkesin göreceğini ifade etti.

Ersun Yanaldan moral vurgusu!

Ersun Yanal'ın Ajansspor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

Ersun Yanaldan moral vurgusu!

"PUAN KAYBININ MORAL BOZUKLUĞU VAR"

"Ligdeki konumumuz hepimizi üzüyor. "

Ersun Yanaldan moral vurgusu!

"Bir iki maç arka arkaya kazandığımız zaman Fenerbahçe'nin nerelere geleceğini herkes görecek. "

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