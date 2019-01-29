Ersun Yanal'dan 'moral' vurgusu!

İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, kendi evinde ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, alınan galibiyeti değerlendi.
29 Ocak 2019 Salı, 18:07:34
Güncelleme: 18:10:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ligde uzun bir aranın ardından alınan galibiyet Sarı-Lacivertlilerde yüzleri güldürürken, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan da durum değerlendirmesi geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal, bir iki maç kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin nerelere geleceğini herkesin göreceğini ifade etti.
Ersun Yanal'ın Ajansspor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"PUAN KAYBININ MORAL BOZUKLUĞU VAR"
"Ligdeki konumumuz hepimizi üzüyor. "
"Bir iki maç arka arkaya kazandığımız zaman Fenerbahçe'nin nerelere geleceğini herkes görecek. "