Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler milli aranın ardından arka arkaya oynanacak olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına çevrildi. Kasımpaşa maçından sonra Samandıra'da olağanüstü hal ilan eden teknik direktör Ersun Yanal, iki yıldız ile ilgili şok bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri...
11 Kasım 2019 Pazartesi 12:03
Güncelleme: 11.11.2019 12:06
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Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de gözler deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına çevrildi.
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Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından oyuncuları ile bir değerlendirme yaptı.
Tecrübeli teknik adam, bu değerlendirmede 3-2'lik galibiyete rağmen konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti.
Yanal oyuncularına milli maç arasınının ardından üst üste iki deplasman maçına çıkacakları konusunda uyarıda bulundu.
Ersun Yanal oyuncularını "Bu iki deplasman maçına yüzde yüz motive olmanızı istiyorum. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmaları ligdeki kaderimizi etkileyebilir. Bu mücadelelerde kesinlikle puan kaybetmek istemiyorum." diyerek uyardı.