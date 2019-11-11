Ersun Yanal'dan iki yıldıza şok!

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler milli aranın ardından arka arkaya oynanacak olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına çevrildi. Kasımpaşa maçından sonra Samandıra'da olağanüstü hal ilan eden teknik direktör Ersun Yanal, iki yıldız ile ilgili şok bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmeleri...

11 Kasım 2019 Pazartesi 12:03 Güncelleme: 11.11.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





