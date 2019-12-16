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Ersun Yanal'dan gece yarısı operasyonu! Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar
Süper Lig'in 15. haftasında Sivas deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de, puan kaybının yanı sıra sakatlık şoku yaşanıyor... Ligin zirvesindeki Anadolu ekibinden 3 gol yiyen ve savunmada büyük zafiyet veren Fenerbahçe'de bir yandan puan kaybı baş ağrıtırken, bir yandan da Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı dengeleri alt üst etti... Peki Ersun Yanal Beşiktaş derbisinde Sadık'ın yerine kimi tercih edecek? İşte o sürpriz isim!...
16 Aralık 2019 Pazartesi 09:58
Güncelleme: 16.12.2019 10:02
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Sivas'tan ağır yaralı döndü...
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Alınan 3-1'lik mağlubiyetin yanı sıra Sarı Kanarya, Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ın gördüğü kırmızı kartlarla adeta şoke oldu...
Oldukça gergin geçen müsabakada bir yandan da Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşandı...
Dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Sadık Çiftpınar, 22. dakikada yerini mevkidaşı Zanka'ya bıraktı...
Sadık için yapılan resmi açıklamada: "Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır. 2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz." denilmiş, 26 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı resmen duyurulmuştu...