Ersun Yanal'dan gece yarısı operasyonu! Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar

Süper Lig'in 15. haftasında Sivas deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de, puan kaybının yanı sıra sakatlık şoku yaşanıyor... Ligin zirvesindeki Anadolu ekibinden 3 gol yiyen ve savunmada büyük zafiyet veren Fenerbahçe'de bir yandan puan kaybı baş ağrıtırken, bir yandan da Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı dengeleri alt üst etti... Peki Ersun Yanal Beşiktaş derbisinde Sadık'ın yerine kimi tercih edecek? İşte o sürpriz isim!...

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:58 Güncelleme: 16.12.2019 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





