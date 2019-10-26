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Ersun Yanal'dan flaş sözler! '30 yıldır ilk defa görüyorum'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor karşısında 5-1 galip gelerek gövde gösterisi yaptı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Rodrigues, Zanka, Ozan, Gustavo ve Muriç kaydetti. Maç sonu Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal önemli ifadeler kullanırken Takımın ilk iki golünü atan Zanka, Rodrigues ve Gustavo galibiyeti değerlendirdi. İşte Fenerbahçe cephesinin maç sonu açıklamaları...
26 Ekim 2019 Cumartesi 23:31
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Konyaspor karşısında Rodrigues, Zanka, Ozan, Gustavo ve Vedat'ın attığı gollerle 5-1 kazanmayı başaran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Bugün tam kadro oldukları zaman neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Ersun Yanal, "Oynadığımız oyun, tam takım olduğumuzda taraftarlarımıza neler yapabildiğimizi gösterdiğimiz bir maç oldu.
Kanat oyuncularımızın oyuna katkısıyla, yürüdüğümüz yolda daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Takımımız tamamlandığında daha iyi olacağımızın mesajını taraftarımıza verdik. Daha da iyi olacağız" dedi.
Konyaspor'unTürkiye'de en iyi kapalı savunma yapabilen takımlardan olduğunu vurgulayan Ersun Yanal, "Sert savunma uygulayabilen bir takımla oynadık. Oyun disiplinini uzun süre devam ettiren bir takım. Sezon başından bu yana eksik olarak devam ettik, birçok oyuncumuzu kullanamadık.
Onlar dönüp form tuttukça, daha farklı oyunların olacağının mesajını verdik. Rodrigues, Hasan Ali, Moses ve Isla takıma katıldı.