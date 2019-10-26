Konyaspor'un Türkiye'de en iyi kapalı savunma yapabilen takımlardan olduğunu vurgulayan Ersun Yanal, "Sert savunma uygulayabilen bir takımla oynadık. Oyun disiplinini uzun süre devam ettiren bir takım. Sezon başından bu yana eksik olarak devam ettik, birçok oyuncumuzu kullanamadık.