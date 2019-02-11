Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi! - Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertlilerde bu kritik maç öncesi eksikler dikkat çekerken, teknik direktör Ersun Yanal 11'ini belirledi.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 10:04:59 Güncelleme: 10:12:42
Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşacak.

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Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi!

Fenerbahçe - Zenit maçı 12 Şubat Salı günü saat 20.55'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maçı beIN Sports naklen yayınlayacak.

Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi!

Sarı-Lacivertlilerde bu kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi!

Bu sezon Ersun Yanal'ın ligde vazgeçilmezi olan Mehmet Ekici, Dirar ve Soldado bu maçta forma giyemeyecek.

Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi!

Öte yandan yeni transferlerden Zajc ve Serdar Aziz de UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesine yazılmadığı için maçta kadroda olamayacaklar.

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