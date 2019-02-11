Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi! - Fotomaç
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Ersun Yanal Zenit maçı 11'ini belirledi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertlilerde bu kritik maç öncesi eksikler dikkat çekerken, teknik direktör Ersun Yanal 11'ini belirledi.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 10:04:59
Güncelleme: 10:12:42
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşacak.
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Fenerbahçe - Zenit maçı 12 Şubat Salı günü saat 20.55'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı maçı beIN Sports naklen yayınlayacak.
Sarı-Lacivertlilerde bu kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Bu sezon Ersun Yanal'ın ligde vazgeçilmezi olan Mehmet Ekici, Dirar ve Soldado bu maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan yeni transferlerden Zajc ve Serdar Aziz de UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesine yazılmadığı için maçta kadroda olamayacaklar.