Ersun Yanal yerinde saydı! İşte 2019/20 karnesi...

Süper Lig'de 14. haftanın sonuna gelinirken Fenerbahçe beklenilen performansın altında kalarak topladığı 25 puan ile zirvenin 5 puan gerisinde, 5. sırada kendine yer buldu. Yapılan transferlere rağmen beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertlilerde kaybedilen puanlar sonrası, son hafta Gençlerbirliği karşısında alınan 5-2'lik galibiyete rağmen gözler teknik patron Ersun Yanal'a çevrilmişti. Peki geçen seneye kıyasla Yanal'ın performansında nasıl bir farklılık var? İşte Ersun Yanal'ın ilk karnesi.