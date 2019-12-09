Ersun Yanal yerinde saydı! İşte 2019/20 karnesi...
Süper Lig'de 14. haftanın sonuna gelinirken Fenerbahçe beklenilen performansın altında kalarak topladığı 25 puan ile zirvenin 5 puan gerisinde, 5. sırada kendine yer buldu. Yapılan transferlere rağmen beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertlilerde kaybedilen puanlar sonrası, son hafta Gençlerbirliği karşısında alınan 5-2'lik galibiyete rağmen gözler teknik patron Ersun Yanal'a çevrilmişti. Peki geçen seneye kıyasla Yanal'ın performansında nasıl bir farklılık var? İşte Ersun Yanal'ın ilk karnesi.
9 Aralık 2019 Pazartesi 10:22
Güncelleme: 09.12.2019 10:37
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Fenerbahçe'de kadro değişti ama sonuçlar değişmedi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezona 'omuz omuza şampiyonluğa' sloganıyla başlayan sarı-lacivertliler, geçen seneye oranla futbol ve iştah olarak daha iyi görünse de bu durumu skorlara yansıtmayı başaramadı.
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Geride kalan 14 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kanarya, 25 puan topladı ve maç başına 1.78 puan ortalaması yakaladı.
Sarı- lacivertliler, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı geçen sezon da Ersun Yanal'ın görev aldığı son 19 maçta 32 puan (8 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet) toplamış ve maç başına 1.68 puan ortalaması elde etmişti.
SIRAT KÖPRÜSÜ GİBİ 3 MAÇ Lige iyi başlayan ancak sezon başında elde ettiği krediyi çabuk tüketen Fenerahçe'yi ilk yarının son 3 haftasında zorlu fikstür bekliyor.
Göztepe beraberliği ile zirvenin 5 puan gerisine düşen Kanarya, Gençlerbirliği karşısında aldığı 3 puanla moralleri az da olsa düzeltti. Fenerbahçe önümüzdeki hafta lider Sivasspor'a konuk olacak.