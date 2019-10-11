Ersun Yanal kararını verdi! Serdar Aziz...

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, stoper hattını kafasında oturtmaya başladı. Bu maça da Zanka-Jailson ikilisiyle çıkması beklenilen Yanal'dan sürpriz bir hamle geldi.
11 Ekim 2019 Cuma 21:36
Güncelleme: 11.10.2019 21:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz çoğu sezonda takımda ideal stoper ikilisini oluşturan Fenerbahçe, bu sene savunmada fire veriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zanka-Rami-Serdar Aziz ve Sadık olmak üzere kadrosunda 4 stoper bulunan sarı-lacivertlilerde savunmanın göbeğinde istikrarlı şekilde forma giyecek ikili bir türlü bulunamıyor.
Bu sezon birçok maçta Zanka'nın yanına orta sahadan Jailson'u çeken Ersun Yanal'ın, Denizlispor karşılaşmasında sürpriz bir isme yer vermesi bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Yanal, Brezilyalı oyuncunun yaptığı üst üste hatalar sonrası Zanka'nın yanında Serdar Aziz'e şans tanıyacak.
Kolundaki sakatlık sebebiyle daha önce risk edilmeyen stoperle yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcının, Aziz'e bu maçta forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor.