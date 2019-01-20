Ersun Yanal Bursaspor maçı 11ini belirledi! - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Ersun Yanal Bursaspor maçı 11'ini belirledi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak. Bu zorlu maç öncesi Ersun Yanal 11'ini belirledi...
20 Ocak 2019 Pazar, 10:18:58 Güncelleme: 10:27:17
Ersun Yanal Bursaspor maçı 11ini belirledi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

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Ersun Yanal Bursaspor maçı 11ini belirledi!

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ersun Yanal Bursaspor maçı 11ini belirledi!

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

Ersun Yanal Bursaspor maçı 11ini belirledi!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.

Ersun Yanal Bursaspor maçı 11ini belirledi!

Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

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