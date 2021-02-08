GaleriFenerbahçeErol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...
Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon da sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karnaya'da derbi şoku kolay kolay atlatılamayacak gibi duruyor. Derbi sonrası ise fatura teknik direktör Erol Bulut'a kesildi. Bulut'un o kararı sonrası flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...
08 Şubat 2021 Pazartesi 09:24, Güncelleme 08.02.2021 09:36
Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...