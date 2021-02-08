Galeri Fenerbahçe Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...

Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon da sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karnaya'da derbi şoku kolay kolay atlatılamayacak gibi duruyor. Derbi sonrası ise fatura teknik direktör Erol Bulut'a kesildi. Bulut'un o kararı sonrası flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...

Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...

Sarı-lacivertliler bu yenilgi ile liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.

Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...

Geçtiğimiz sezon da rakibine 3-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Erol Bulut'un o kararı başına iş açtı! Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası...

EROL BULUT MAÇ SONUNDA ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ

"90 dakikaya bakınca çok daha fazla atak bulan bizdik. Samatta'nın ilk yarı pozisyonu vardı. Şans eseri Muslera'nın koluna çarptı."

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