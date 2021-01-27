Galeri Fenerbahçe Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla sahada görmeyi beklediği yıldız futbolcunun lisansı çıkarıldı ve oynaması için bir engel kalmadı. 6 Şubat'ta Galatasaray'la kritik derbide karşı karşıya gelecek olan Kanarya'da gözler tamamen Mesut Özil'e çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut, yıldız futbolcuyla ilgili derbi kararını verdi.

Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil'in lisansını çıkardı.

Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Sarı-lacivertli takımda antrenmanlara başlayan ve hazır hale gelmek için ekstra bireysel idmanlar yapan yıldız futbolcunun ne zaman sahadaki yerini alacağı merak ediliyor.

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Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Şampiyonluk yolunda kritik maçlara çıkan sarı-lacivertli teknik heyet Mesut Özil'in kalitesinden faydalanmak istiyor.

Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Teknik direktör Erol Bulut da oyuncularıyla yaptığı konuşmada, Mesut Özil'in takıma takımın da Mesut Özil'e yardımcı olması gerektiğini ifade etti.


Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

6 Şubat'ta Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'la kritik derbide kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağı gündem konusu oldu.

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