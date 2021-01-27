Galeri Fenerbahçe Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla sahada görmeyi beklediği yıldız futbolcunun lisansı çıkarıldı ve oynaması için bir engel kalmadı. 6 Şubat'ta Galatasaray'la kritik derbide karşı karşıya gelecek olan Kanarya'da gözler tamamen Mesut Özil'e çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut, yıldız futbolcuyla ilgili derbi kararını verdi.