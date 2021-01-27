Erol Bulut'tan flaş Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...
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Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla sahada görmeyi beklediği yıldız futbolcunun lisansı çıkarıldı ve oynaması için bir engel kalmadı. 6 Şubat'ta Galatasaray'la kritik derbide karşı karşıya gelecek olan Kanarya'da gözler tamamen Mesut Özil'e çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut, yıldız futbolcuyla ilgili derbi kararını verdi.