Erol Bulut'tan flaş karar! Kayserispor maçında...

EROL BULUT KAYSERİ'YE KAYBETMİYOR



Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri 4 galibiyetle Kayserispor olurken, bir diğeri ise yine 4 galibiyetle MKE Ankaragücü oldu. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanıp 9 puan alan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği hiç bir maçtan puan kaybetmedi.