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Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı! O açıklama dikkat çekti
Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut'un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek. Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de en önemli aday olarak göze çarpan 45 yaşındaki çalıştırıcıdan dikkat çeken sözler geldi. İşte Bulut'un o açıklamaları ve Fenerbahçe mesajı...
1 Haziran 2020 Pazartesi 13:07
Güncelleme: 01.06.2020 13:13
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Erol Bulut, futbol sevdası yüzünden 37 yaşına kadar yeşil sahalardan kopamadı. Türkiye'de Fenerbahçe, Yunanistan'da da Olympiakos'ta şampiyonluklar yaşadı. Bu iki ülkenin yanı sıra Almanya ve Ukrayna liglerinde de top koşturdu.
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Futbola olan aşkını teknik direktör olarak sürdürürken önce Yeni Malatyaspor, şimdi de Alanyaspor'daki başarısıyla dikkatleri üzerinde topluyor.
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Erol Bulut, TFF'nin Tam Saha dergisine röportaj verdi ve birçok konuya açıklık getirdi.
İşte o açıklamalar...
Sizdeki yeteneği ilk kim keşfetti ve sizi bir kulübün kapısından içeri soktu?
Babam… Söylediğim gibi evin önünde her gün futbol oynuyorduk. Babam da futbola çok düşkündü. Beni 5 yaşında yeşil sahalara götürdü. Hiç kimse 5 yaşında bir çocuk için, "Bundan futbolcu olacak" diyemez. Babam tamamen futbolu sevdiğinden dolayı beni bir futbol takımına yazdırdı. Böylece futbola başlamış oldum.
Tek düşüncem profesyonellikti Sizinle birlikte futbola başlayan birçok arkadaşınız futbolcu olamadı ama siz bunu başardınız ve bugün de yolunuza başarılı bir teknik adam olarak devam ediyorsunuz. Siz o arkadaşlarınıza göre neleri farklı yaptınız da yeşil sahaların içerisinde her dönem başarılı olarak kalabildiniz?
Şöyle söyleyeyim; futbola başladığım arkadaşlarımla bir seviyeye kadar birlikte geldik. Eyalet karma takımlarına katıldık. O arkadaşlarım arasında benden biraz daha erken millî takıma seçilenler oldu. Benden önde olanlar da vardı genç yaşlarda. Ama 16 yaşına geldiğimizde ben bir adım öne geçtim.