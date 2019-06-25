Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'den sürpriz Emre Belözoğlu kararı geldi. Tecrübeli oyuncu Ali Koç ile bir araya gelip resmi imzayı atttığı kaydedilirken Temmuz ayının ilk günlerinde resmi imza atması bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken Emre Bleözoğlu'nun geleceği resmen belli oldu ve deneyimli oyuncudan konuya dair bomba bir açıklama geldi.

25 Haziran 2019 Salı 10:19 Güncelleme: 25.06.2019 10:21
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de üçüncü Emre Belözoğlu döneminin resmen başlaması beklenirken oyuncudan geleceğine dair de bir açıklama geldi.

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Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri

Sarı-lacivertliler, dört yıl önce 'SMS' mesajıyla yollarını ayırdığı kaptanına 39 yaşında yeniden formayı giydirmenin planını yapıyor.

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri

Milli Takım kampından ayrılarak tatile giden Emre Belözoğlu, İstanbul'a dönerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor...

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri

İmzanın ardından da Topuk Yaylası kampına katılacak Emre, geleceğine dair aldığı çok önemli bir kararı açıkladı.

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri

Başkan Ali Koç ile görüşen ve para konuşmadan sözleşme imzalamayı kabul eden tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'de bir futbolcudan çok daha öte rol üstlenecek.

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