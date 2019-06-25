Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'den sürpriz Emre Belözoğlu kararı geldi. Tecrübeli oyuncu Ali Koç ile bir araya gelip resmi imzayı atttığı kaydedilirken Temmuz ayının ilk günlerinde resmi imza atması bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken Emre Bleözoğlu'nun geleceği resmen belli oldu ve deneyimli oyuncudan konuya dair bomba bir açıklama geldi.