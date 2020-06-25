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Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü golcünün transferine ret!
Şampiyonluk yarışına havlu atması nedeniyle önümüzdeki sezon adına planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yüksek bir bonservisle gönderilmesi planlanırken, yerine getirilecek forvet için çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlüğe soyunmaya hazırlanan ve transfer operasyonunu bizzat yürüten Emre Belözoğlu'nun bu mevki için dünya yıldızı bir golcünün transferini reddettiği ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
25 Haziran 2020 Perşembe 15:34
Güncelleme: 25.06.2020 17:00
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Şampiyonluk şansının zora girmesi nedeniyle tüm konsantrasyonunu önümüzdeki sezonun planlamasına veren Fenerbahçe yönetimi, güçlü bir kadro kurmak için yoğun şekilde çalışıyor.
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Sezon sonunda jübilesini gerçekleştirerek sportif direktörlüğe soyunmaya hazırlanan kaptan Emre Belözoğlu, adeta dört koldan hamleler yapıyor.
Mert Hakan Yandaş ile anlaşarak Galatasaray'a çalım atan Belözoğlu, dünya çapında bir golcü için de çalışıyor.
Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi iyi bir teklife elden çıkarmaya sıcak bakan sarı lacivertlilere Diego Costa önerildi.
Ajansspor'un haberine göre; Geçen sezon da gündeme gelen Costa'ya Belözoğlu'ndan "Çok pahalı" denilerek ret cevabı verildi.