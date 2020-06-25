Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü golcünün transferine ret!

Şampiyonluk yarışına havlu atması nedeniyle önümüzdeki sezon adına planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yüksek bir bonservisle gönderilmesi planlanırken, yerine getirilecek forvet için çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlüğe soyunmaya hazırlanan ve transfer operasyonunu bizzat yürüten Emre Belözoğlu'nun bu mevki için dünya yıldızı bir golcünün transferini reddettiği ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri