Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Utanç adamı"

Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında Burak Yılmaz, Ömer Bayram ve Emre Belözoğlu için sert bir yazı kaleme aldı. Usta yorumcu, ses getirecek yazısında 3 yıldız futbolcu için çok flaş ifadeler kullandı. İşte Uluç'un o sözleri...
2 Temmuz 2020 Perşembe 11:07
Güncelleme: 02.07.2020 11:14
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Mustafa Kemal Atatürk'ün lafının altından geçer girerdim çocukluğumda, gençliğimde, Ankara'da 19 Mayıs Stadı'na.. Öğrendim. Ezberledim. Sindirdim. İlkem oldu. "Ben de" dedim.
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"Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" demişti, Atam!. Ezberlemiştim. Sonra yurdun pek çok kentinde maçlara gittim. Ordaki stat kapılarında da ayni laf vardı.
"Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim!" Şimdi ne 19 Mayıs Stadı kaldı, ne de o laf!. ..Ve aslında sevilecek "ahlaklı" futbolcu da pek kalmadı.
Geçen hafta, üç "büyük" takımımızın üç güya "büyük" futbolcusunu izlerken, utandım. Resmen utandım..
"Atam bizi affet.. Artık izinde değiliz" dedim, içimden. Şimdi de dışımdan diyorum. Beşiktaşlı Burak, Fenerbahçeli Emre ve Galatasaraylı Ömer, yüzümü kızartan adamlar oldular..