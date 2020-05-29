ALDİN TÜRKEŞ KİMDİR?

İsviçre doğumlu olan Aldin Türkeş, Bosna Hersek asıllı. 1.93 boyundaki golcü, kariyerine Luzern'de başladı. İsviçre U20, U19 ve U18 takımlarında defalarca forma giyen Aldin Türkeş, sonrasında Bosna Hersek'i tercih etti ve Bosna U21 takımının formasını giydi. A Milli Takım için ise şu an davet bekliyor.