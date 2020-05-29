Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu genç golcüyü sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak için harekete geçti.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:30
Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, alınacak oyuncularla ilgili raporları sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu hazırlıyor.

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Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımda başlatılan gençleştirme harekatını devam ettirecek.

Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule

Bilindiği gibi Fenerbahçe geçtiğimiz haftalarda, Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e 5 yıllık imza attırmıştı.

Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule

Golcü arayışı içinde olan ve aynı zamanda genç yeteneklerin de peşinde olan Fenerbahçe, Luzern'nin 24 yaşındaki 1.93'lük forveti Aldin Türkeş'in peşine düştü.

Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule

Takvim'de yer alan habere göre Emre Belözoğlu, Boşnak asıllı kulenin menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun bonservisinin 800 bin Euro civarında olduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule

ALDİN TÜRKEŞ KİMDİR?

İsviçre doğumlu olan Aldin Türkeş, Bosna Hersek asıllı. 1.93 boyundaki golcü, kariyerine Luzern'de başladı. İsviçre U20, U19 ve U18 takımlarında defalarca forma giyen Aldin Türkeş, sonrasında Bosna Hersek'i tercih etti ve Bosna U21 takımının formasını giydi. A Milli Takım için ise şu an davet bekliyor.

Emre Belözoğlu o ismi gözüne kestirdi! Fenerbahçe'ye genç kule

Bu sezon takımıyla toplam 26 maça çıkan Türkeş, 20 gol atarken 2 de asist yaptı.

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