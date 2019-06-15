Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif için dev kulüpler sıraya girdi. Geride bıraktığımız gün Sevilla'nın Kjaer ve 15 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen habere göre ise Alman ekip Borussia Dortmund Eljif için adeta gözünü kararttı.