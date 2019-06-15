Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif için dev kulüpler sıraya girdi. Geride bıraktığımız gün Sevilla'nın Kjaer ve 15 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen habere göre ise Alman ekip Borussia Dortmund Eljif için adeta gözünü kararttı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifler dikkat çekiyor.
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Bu isimlerin başında gelen Eljif Elmas için son olarak Sevilla iddiası ortaya atılmıştı.
İspanyol kulübünün, Fenerbahçe ile temasa geçerek çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.
İspanyollar, Eljif için Fenerbahçe'ye Kjaer ve 15 milyon Euro teklif etti.
Eljif transferinde bu gelişmeler yaşanırken Dortmund yeniden yarışa girdi.