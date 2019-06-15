Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif için dev kulüpler sıraya girdi. Geride bıraktığımız gün Sevilla'nın Kjaer ve 15 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen habere göre ise Alman ekip Borussia Dortmund Eljif için adeta gözünü kararttı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifler dikkat çekiyor.

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Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para

Bu isimlerin başında gelen Eljif Elmas için son olarak Sevilla iddiası ortaya atılmıştı.

Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para

İspanyol kulübünün, Fenerbahçe ile temasa geçerek çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.

Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para

İspanyollar, Eljif için Fenerbahçe'ye Kjaer ve 15 milyon Euro teklif etti.

Dortmund'tan Eljif'e inanılmaz teklif! 2 yıldız + para

Eljif transferinde bu gelişmeler yaşanırken Dortmund yeniden yarışa girdi.

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