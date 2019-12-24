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Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmiş ve sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Orta sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu attığı güzel golle performansını taçlandırdı. Derbi maçından sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti. Fenerbahçe taraftarı da sosyal medya üzerinden bu fotoğraf için birçok yorumda bulundu.
24 Aralık 2019 Salı 19:45
Güncelleme: 24.12.2019 19:45
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu.
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Sarı-lacivertlilerde bir dönem istenmeyen adam ilan edilen milli futbolcu adeta yeniden doğdu.
Fenerbahçe'deU21 takımına gönderilen genç futbolcu Alanyaspor'a kiralandıktan sonra Sergen Yalçın'la birlikte bambaşka bir yapıya büründü.
Yaz transfer sezonunda sarı-lacivertli takıma dönen genç futbolcu, adeta yeni bir transfer gibi karşılandı.
16. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de bütün maçlarda forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.