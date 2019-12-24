Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı

Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmiş ve sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Orta sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu attığı güzel golle performansını taçlandırdı. Derbi maçından sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti. Fenerbahçe taraftarı da sosyal medya üzerinden bu fotoğraf için birçok yorumda bulundu.
24 Aralık 2019 Salı 19:45 Güncelleme: 24.12.2019 19:45
Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son görüntüsü olay oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı
Sarı-lacivertlilerde bir dönem istenmeyen adam ilan edilen milli futbolcu adeta yeniden doğdu.
Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı
Fenerbahçe'de U21 takımına gönderilen genç futbolcu Alanyaspor'a kiralandıktan sonra Sergen Yalçın'la birlikte bambaşka bir yapıya büründü.
Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı

Yaz transfer sezonunda sarı-lacivertli takıma dönen genç futbolcu, adeta yeni bir transfer gibi karşılandı.
Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı
16. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de bütün maçlarda forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN