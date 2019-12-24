Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmiş ve sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Orta sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu attığı güzel golle performansını taçlandırdı. Derbi maçından sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti. Fenerbahçe taraftarı da sosyal medya üzerinden bu fotoğraf için birçok yorumda bulundu.

24 Aralık 2019 Salı 19:45 Güncelleme: 24.12.2019 19:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





