Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Gary Rodrigues mücadelenin 41. dakikasında yaptığı ters hareket sonrası oyuna devam edemeyerek yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.
21 Eylül 2019 Cumartesi 21:08
Güncelleme: 21.09.2019 21:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 5. haftas mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü ağırluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk 20 dakikasında 2 gol olan mücadelenin ilk golünü konuk ekip Ankaragücü kaydetti.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Fenerbahçe savunmasının hatası sonrası Orgill topla buluştu ve Altay'ı avlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti.
Golden yalnızca 4 dakika sonra bu kez Fenerbahçe'de Zanka sahneye çıktı.
Kullanılan korner vuruşu sonrası topla buluşan Zanka topu ağlarla buluşturarak skora denge getiren isim oldu.