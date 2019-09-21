Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Gary Rodrigues mücadelenin 41. dakikasında yaptığı ters hareket sonrası oyuna devam edemeyerek yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 21:08 Güncelleme: 21.09.2019 21:34
Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Süper Lig'in 5. haftas mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü ağırluyor.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

İlk 20 dakikasında 2 gol olan mücadelenin ilk golünü konuk ekip Ankaragücü kaydetti.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Karşılaşmanın 16. dakikasında Fenerbahçe savunmasının hatası sonrası Orgill topla buluştu ve Altay'ı avlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Golden yalnızca 4 dakika sonra bu kez Fenerbahçe'de Zanka sahneye çıktı.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Kullanılan korner vuruşu sonrası topla buluşan Zanka topu ağlarla buluşturarak skora denge getiren isim oldu.

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