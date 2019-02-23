Damien Comolli'ye Başakşehir şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazar saat 19:00'a ertelendi. Maçı izlemeye gelenler arasında en çok dikkati Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli çekti.
23 Şubat 2019 Cumartesi 20:51
Güncelleme: 23.02.2019 21:01
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Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir ile Bursaspor'u karşı karşıya getiren 23. hafta maçı görüş kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini kısıtlması sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi. Karşılaşmayı takip edenler arasında yer alan Damien Comolli, erteleme kararı sonrasında uğradığı şaşkınlığı gizleyemedi.
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi.
Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi.
Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı.