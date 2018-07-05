Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Minayı alıp gelecek! - Galeri - Fotomaç
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Mina'yı alıp gelecek!

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 00:49:43
    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Mina'yı alıp gelecek!
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    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Minayı alıp gelecek!

    Fenerbahçe transferde yaptığı ön görüşmelerin ardından düğmeye basıyor.

    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Mina'yı alıp gelecek!
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    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Minayı alıp gelecek!

    Sportif direktör Damien Comolli'nin bir iki gün içinde tekrar yurt dışına gideceği bildirildi.

    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Mina'yı alıp gelecek!
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    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Minayı alıp gelecek!

    Hedef listede yer alan Bas Dost, Jack Wilshere, David Ospina ve Yerry Mina'nın transferlerine son noktayı koymak.

    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Mina'yı alıp gelecek!
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    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Minayı alıp gelecek!

    İngiltere, Portekiz ve İspanya'da oyuncu ve kulüplerle masaya oturacak olan Comolli'nin 4 oyuncudan en az 2'sinin transferini önümüzdeki hafta içinde tamamlamayı planladığı ifade edildi.

    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Mina'yı alıp gelecek!
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    Damien Comolli sefere çıkıyor! Bast Dost, Wilshere, Ospina ve Minayı alıp gelecek!

    Comolli seyahat öncesi Phillip Cocu ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

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