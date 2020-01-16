Comolli'nin istifası sonrası sosyal medya yıkıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Comolli'nin istifası sonrası sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe, Sportif direktör Damien Comolli ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Resmi siteden yapılan duyuruda "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi. Ses getiren ayrılık sonrası taraftarlar sosyal medyada birçok yorumda bulundu. İşte istifa sonrası Comolli tepkileri...

16 Ocak 2020 Perşembe 13:04 Güncelleme: 16.01.2020 13:26
Comolli'nin istifası sonrası sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe'de Comolli ayrılığı sonrası yankılar sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar birçok paylaşımda bulunurken Fenerbahçe Kulübü eski tercümanından da flaş bir yorum buldu.

İşte sosyal medyada Comolli tepkileri....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Comolli'nin istifası sonrası sosyal medya yıkıldı!
Comolli'nin istifası sonrası sosyal medya yıkıldı!
Comolli'nin istifası sonrası sosyal medya yıkıldı!
Comolli'nin istifası sonrası sosyal medya yıkıldı!
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