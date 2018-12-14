Sarı-lacivertli yönetimin, her konuda anlaşmaya vardığı Ersun Yanal'la ilgili bugün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gerekli bildiriyi yapması, Yanal'ın da bu akşam ya da yarın takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor. Deneyimli hocanın kontratı 1.5 ya da 2.5 yıllık olacak.