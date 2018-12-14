Sarı-lacivertli yönetimin, her konuda anlaşmaya vardığı Ersun Yanal'la ilgili bugün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gerekli bildiriyi yapması, Yanal'ın da bu akşam ya da yarın takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor. Deneyimli hocanın kontratı 1.5 ya da 2.5 yıllık olacak.
YILLIK 12.2 MİLYON TL
Ersun Yanal'ın yıllık 2 milyon euro'ya denk ücret alacağı iddia edildi. Ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılacak.
Bugünkü kurla Yanal'ın yıllık kazancı yaklaşık 12 milyon 250 bin TL ediyor. Tecrübeli hocanın, yönetime bu sezon için Süper Lig'i mümkün olan en iyi yerde bitirme sözü verdiği, gelecek sezon ise tek hedeflerinin şampiyonluk olacağını söylediği belirtiliyor.