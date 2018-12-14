Cocu gitti! Fenerbahçede ikinci Ersun Yanal devri... - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Cocu gitti! Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal devri...

Cocu'nun Fenerbahçe ile yollarını resmi olarak ayırmasının ardından Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin başlaması bekleniyor.
14 Aralık 2018 Cuma, 01:56:47 Güncelleme: 07:57:56
Cocu gitti! Fenerbahçede ikinci Ersun Yanal devri...

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi bugün başlayacak...

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Cocu gitti! Fenerbahçede ikinci Ersun Yanal devri...

Phillip Cocu'nun sözleşmesinin dün feshedilmesiyle tecrübeli hocanın dönüşünün önündeki engel kalktı.

Cocu gitti! Fenerbahçede ikinci Ersun Yanal devri...

Sarı-lacivertli yönetimin, her konuda anlaşmaya vardığı Ersun Yanal'la ilgili bugün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gerekli bildiriyi yapması, Yanal'ın da bu akşam ya da yarın takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor. Deneyimli hocanın kontratı 1.5 ya da 2.5 yıllık olacak.

Cocu gitti! Fenerbahçede ikinci Ersun Yanal devri...

YILLIK 12.2 MİLYON TL

Ersun Yanal'ın yıllık 2 milyon euro'ya denk ücret alacağı iddia edildi. Ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılacak.

Cocu gitti! Fenerbahçede ikinci Ersun Yanal devri...

Bugünkü kurla Yanal'ın yıllık kazancı yaklaşık 12 milyon 250 bin TL ediyor. Tecrübeli hocanın, yönetime bu sezon için Süper Lig'i mümkün olan en iyi yerde bitirme sözü verdiği, gelecek sezon ise tek hedeflerinin şampiyonluk olacağını söylediği belirtiliyor.

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