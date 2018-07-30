Cocu, Fenerbahçenin Benfica 11ini belirledi! Ayew... - Galeri - Fotomaç
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Cocu, Fenerbahçe'nin Benfica 11'ini belirledi! Ayew...
30 Temmuz 2018 Pazartesi, 19:45:40
Güncelleme: 19:52:42
Cocu, Fenerbahçe'nin Benfica 11'ini belirledi! Ayew...
7 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, ilk 11'ini belirledi.
Cocu, Fenerbahçe'nin Benfica 11'ini belirledi! Ayew...
Milliyet'in haberine göre Hollandalı teknik direktör bugün yapılan çalışmada iki 11 çıkardı ve as takımda şu isimlere yer verdi:
Cocu, Fenerbahçe'nin Benfica 11'ini belirledi! Ayew...
Cocu, Fenerbahçe'nin Benfica 11'ini belirledi! Ayew...
Cocu, Fenerbahçe'nin Benfica 11'ini belirledi! Ayew...