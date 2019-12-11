Çarpıcı tespit! ''Vedat Muriç 40 milyon euro''

Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz, Trabzonspor'un yükselişini ve Beşiktaş'ın seri galibiyetlerini değerlendirirken Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç ile ilgili önemli tespitlerde bulundular. İşte o açıklamalar...
11 Aralık 2019 Çarşamba 07:40
Güncelleme: 11.12.2019 07:40
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13 maçta 9 gol atıp 2 de asist yapan Vedat Muriç, pres yapıyor, pas veriyor, savunmaya yardım ediyor. Gomis'ten sonra Muriç rüzgarı esiyor.
ZEKİ UZUNDURUKAN: Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin hücum gücünün temel taşı. Çok güçlü bir forvet, hem ayakla, hem de kafa ile tereyağından kıl çeker gibi şahane goller atıyor. Birkaç sezondur Avrupa'da forvet sıkıntısı yaşanıyor.
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İyi forvetler de çok büyük paralara transfer oluyor. EdinsonCavani, Ben Yedder gibi forvetler için 40-60 milyon euro'ları gözden çıkarmanız lazım.
Muriç'in, bu iki forvetten eksik kalır yanı yok. Bu formunu sezon boyu devam ettirebilirse, sezon sonunda 30-40 milyon euro gibi rakamlarla Fenerbahçe'nin kapısını çalan Avrupa devleri olur.
Gomis de çok üst düzey bir golcü idi. Takımı ateşleyen, liderlik özelliği olan bir forvetti Gomis. Muriç ise sadece gol atmaya odaklı bir futbolcu. Maça tam motive, oyundan hiç kopmuyor...
ERMAN TOROĞLU: Muriç, göçmen kökenli bir çocuk. Bunu niye söylüyorum, bazı şeyleri kafi görmüyor, daha fazlasını istiyor. Ben bizim saf yerli dediklerimize bakıyorum, 3 kuruş kazanınca gidip ev-araba alıyorlar veya gece alemine dalıp kayboluyorlar. Veya kumar masalarında.