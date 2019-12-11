Çarpıcı tespit! ''Vedat Muriç 40 milyon euro''

13 maçta 9 gol atıp 2 de asist yapan Vedat Muriç, pres yapıyor, pas veriyor, savunmaya yardım ediyor. Gomis'ten sonra Muriç rüzgarı esiyor.



ZEKİ UZUNDURUKAN: Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin hücum gücünün temel taşı. Çok güçlü bir forvet, hem ayakla, hem de kafa ile tereyağından kıl çeker gibi şahane goller atıyor. Birkaç sezondur Avrupa'da forvet sıkıntısı yaşanıyor.