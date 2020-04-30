Bjelica Fenerbahçe'ye 3 bomba transferle geliyor! Mandzukic... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Bjelica Fenerbahçe'ye 3 bomba transferle geliyor! Mandzukic...

Fenerbahçe'de son dakika Nenad Bjelica gelişmesi... Son olarak Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'te görev alan ve ayrılığının ardından sarı lacivertlilerle görüşmelere başlayan Hırvat teknik adam için flaş bir haber yayınlandı... Buna göre Nenad Bjelica, Fenerbahçe'de 3 transferle gelecek. İşte detaylar....
30 Nisan 2020 Perşembe 10:43 Güncelleme: 30.04.2020 10:43
Bjelica Fenerbahçe'ye 3 bomba transferle geliyor! Mandzukic...

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Ersun Yanal henüz gitmeden hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, aradığını Hırvatistan'da buldu.

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Bjelica Fenerbahçe'ye 3 bomba transferle geliyor! Mandzukic...

Dinamo Zagreb'le yollarını ayıran 48 yaşındaki Nenad Bjelica, Başkan Ali Koç'un teklifini kabul etti.

Bjelica Fenerbahçe'ye 3 bomba transferle geliyor! Mandzukic...

Mirsad Türkcan'ın aracılık ettiği görüşmede, anlatılan hedeflerden, projelerden etkilenen Hırvat teknik adam, kendisine sunulan tekliften de memnun oldu.

Bjelica Fenerbahçe'ye 3 bomba transferle geliyor! Mandzukic...

Hırvat basını Bjelica'nın Fenerbahçe'yle kesin olarak anlaştığını yazarken sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak bir iddiayı da manşetlerine taşıdı: Bjelica, Fenerbahçe'ye Hırvat yıldızlarla birlikte gidecek!

Bjelica Fenerbahçe'ye 3 bomba transferle geliyor! Mandzukic...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Otto Bariç'in "Takımda potansiyelli oyuncular yok. Bjelica giderse iyi transferler yaptırması gerek" sözleri henüz sıcaklığını korurken Hırvat medyası, üç önemli oyuncunun da Bjelica'yla birlikte sarı-lacivertlilere imza atacağını yazdı.

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