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Bjelica Fenerbahçe'ye 3 bomba transferle geliyor! Mandzukic...

Fenerbahçe'de son dakika Nenad Bjelica gelişmesi... Son olarak Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'te görev alan ve ayrılığının ardından sarı lacivertlilerle görüşmelere başlayan Hırvat teknik adam için flaş bir haber yayınlandı... Buna göre Nenad Bjelica, Fenerbahçe'de 3 transferle gelecek. İşte detaylar....

30 Nisan 2020 Perşembe 10:43 Güncelleme: 30.04.2020 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





