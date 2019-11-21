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Bir MHK klasiği! Fenerbahçe kazanıyor hakemler maç alamıyor
Fenerbahçe'de MHK isyanı sürüyor. Sarı-lacivertliler 11. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de 6 galibiyet alırken kazandığı maçları yöneten hakemler bir sonraki hafta görev alamadı. Son olarak Kasımpaşa maçını yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmemesi Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. İşte bu sezon Fenerbahçe'nin kazandığı o 6 maç ve bir sonraki hafta görev verilmeyen hakemler...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:37
Güncelleme: 21.11.2019 07:37
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Bu sezon Fenerbahçe'nin galibiyetle ayrıldığı maçları yöneten hakemlere bir sonraki hafta görev verilmemeye devam ediyor.
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Sarı-lacivertli takım bu sezon 6 galibiyet aldı ve bu maçları yöneten hakemler diğer hafta maç alamadı.
Fenerbahçe taraftarı da sosyal medya üzerinden bu atamalara tepki gösterirken sarı-lacivertli takımın son galip geldiği maç olan Kasımpaşa maçını yöneten Ali Palabıyık'ın bu hafta maç alıp alamayacağı merak ediliyordu.
MHK tarafından Ali Palabıyık'a maç verilmedi ve bu karar Fenerbahçe'nin tepkisini çekti.
Fenerbahçe'dedün MHK'ya isyan vardı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz haftalarda sarfettiği, "Hakemlere mesaj vermenin türlü yolları vardır.