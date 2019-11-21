Bir MHK klasiği! Fenerbahçe kazanıyor hakemler maç alamıyor

Fenerbahçe'de MHK isyanı sürüyor. Sarı-lacivertliler 11. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de 6 galibiyet alırken kazandığı maçları yöneten hakemler bir sonraki hafta görev alamadı. Son olarak Kasımpaşa maçını yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmemesi Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. İşte bu sezon Fenerbahçe'nin kazandığı o 6 maç ve bir sonraki hafta görev verilmeyen hakemler...

21 Kasım 2019 Perşembe 07:37 Güncelleme: 21.11.2019 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





