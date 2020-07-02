Beşiktaş'ın eski hocası geliyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Beko'da yaşanan Obradovic ve Datome ayrılıklarının yankıları halen sürüyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu ayrılıklar sonrası, Obra'nın yerine birçok isim ortaya atılmaya devam ederken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
2 Temmuz 2020 Perşembe 10:17
Güncelleme: 02.07.2020 10:21
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Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımdaki 7 yıllık kariyerinde 1'i Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 11 kupa kazanma başarısı gösteren Başantrenör Obradovic'in takımdan ayrıldığını duyurmuştu.
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Yapılan açıklamada "Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
"İSTANBUL'DA ŞOK!" Obradovic'in ayrılığı, ülkesi Sırbistan'da büyük yankı yarattı. Telegraf, 'İstanbul'da şok' başlığını atarken, "Her zaman birlikte başarılı bir çalışma ortaya koydukları için böyle bir şey beklenmiyordu" ifadelerini kullandı.
BLIC: "Obradovic Fenerbahçe'yi bırakarak en beklenmedik kararı aldı." B92: "Avrupa'nın en başarılı basketbol coachu Fenerbahçe'den ayrıldı. Şimdi nasıl bir adım atacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz."
'BİR DEVİR SONA ERDİ' HOTSPORT: "Bir devir sona erdi. Obradovic Fenerbahçe'den ayrıldı, basketbola geçici olarak elveda dedi."