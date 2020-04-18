Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan

Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer soru-cevap şeklinde kendisi hakkında merak edilenleri yanıtladı. Özer'in, 'Süper Lig'de en beğendiğin kaleci' sorusuna yanıtı ise şaşırttı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 23:18 Güncelleme: 18.04.2020 23:24
Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan

Fenerbahçe'nin 18-19 sezonunda Altınordu'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve fazla şans bulamadığı için Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer, TRT spor'un soru cevap etkinliğine katıldı.

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Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan

İŞTE BERKE ÖZER'İN 'EN'LERİ

EN BEĞENDİĞİ TEKNİK DİREKTÖR

Klopp

Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan

EN SEVDİĞİ DİZİ

Arrow

Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan

EN ZORLANDIĞI FORVET

Jadon Sancho

Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan

FORMASINI GİYMEK İSTEDİĞİ TAKIM

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