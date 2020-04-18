Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer soru-cevap şeklinde kendisi hakkında merak edilenleri yanıtladı. Özer'in, 'Süper Lig'de en beğendiğin kaleci' sorusuna yanıtı ise şaşırttı.