Berke Özer şaşırttı! En beğendiği isim Galatasaray'dan
Fenerbahçe'nin 1 yıllığına Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer soru-cevap şeklinde kendisi hakkında merak edilenleri yanıtladı. Özer'in, 'Süper Lig'de en beğendiğin kaleci' sorusuna yanıtı ise şaşırttı.
18 Nisan 2020 Cumartesi 23:18
Güncelleme: 18.04.2020 23:24
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Fenerbahçe'nin 18-19 sezonunda Altınordu'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve fazla şans bulamadığı için Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer, TRT spor'un soru cevap etkinliğine katıldı.