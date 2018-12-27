Benzianın yerine dünya yıldızı geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Benzia'nın yerine dünya yıldızı geliyor!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Benzia'nın yerine Liverpool'da 11'e girmekte zorlanan yıldız ismi getiriyor.
27 Aralık 2018 Perşembe, 23:14:32
Güncelleme: 09:50:39
Orta sahaya iyi bir oyun kurucu arayan Fenerbahçe'de her gün yeni bir isim gündeme geliyor.
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Kulislere düşen son aday ise Adam Lallana...
Beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia'yı Lille'e geri göndermek için çaba harcayan sportif direktör Damien Comolli'nin, başarması halinde yerine Lallana'yı düşündüğü iddia edildi.
30 yaşındaki 'on numara' Liverpool'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.
İyi bir teklif gelirse ocak ayında gözden çıkarılacak 5 oyuncu arasında gösteriliyor.