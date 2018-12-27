Benzianın yerine dünya yıldızı geliyor! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Benzia'nın yerine dünya yıldızı geliyor!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Benzia'nın yerine Liverpool'da 11'e girmekte zorlanan yıldız ismi getiriyor.
27 Aralık 2018 Perşembe, 23:14:32 Güncelleme: 09:50:39
Benzianın yerine dünya yıldızı geliyor!

Orta sahaya iyi bir oyun kurucu arayan Fenerbahçe'de her gün yeni bir isim gündeme geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benzianın yerine dünya yıldızı geliyor!

Kulislere düşen son aday ise Adam Lallana...

Benzianın yerine dünya yıldızı geliyor!

Beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia'yı Lille'e geri göndermek için çaba harcayan sportif direktör Damien Comolli'nin, başarması halinde yerine Lallana'yı düşündüğü iddia edildi.

Benzianın yerine dünya yıldızı geliyor!

30 yaşındaki 'on numara' Liverpool'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.

Benzianın yerine dünya yıldızı geliyor!

İyi bir teklif gelirse ocak ayında gözden çıkarılacak 5 oyuncu arasında gösteriliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN