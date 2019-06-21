Başakşehirli Edin Visca'dan Fenerbahçe sözleri

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ısrarla, "Satmayacağız" diyor. Boşnak futbolcu ise gitmek istiyor. Kulübüyle ipleri koparan Edin Visca, sarı-lacivertlilere transfer olmak istediğini artık açık açık konuşuyor. 29 yaşındaki oyuncunun tutumu da yüksek bedel ödemeye yanaşmayan Kanarya'nın elini güçlendiriyor.
21 Haziran 2019 Cuma 07:58
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Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor.
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Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerin başında gelen Edin Visca konusunda ısrarcı davranan Kanarya, artık Boşnak futbolcunun kulübü Başakşehir'in kararını bekliyor.
BONSERVİSİ İÇİN KOLAYLIK İSTİYOR Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Visca'yı satmayacağız" diyor. Ancak Boşnak yıldız tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.
8 yıldır formasını giydiği turuncu-lacivertlilere veda etmek istediğini başkan Gümüşdağ'a ileten 29 yaşındaki futbolcunun, "Artık kariyerime Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum. Bu konuda kolaylık sağlanması beni mutlu edecektir" dediği belirtiliyor.