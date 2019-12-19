Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Sezon başında göreve geldiği Medipol Başakşehir ile elde ettiği başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve Arda Turan'a kadar birçok konuyla ilgili konuşan Buruk, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'na yaptığı teklifi de açıkladı.
19 Aralık 2019 Perşembe 13:39 Güncelleme: 19.12.2019 13:57
Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Sezon başında Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk, şimdiden herkesin büyük takdirini kazandı.

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Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Bu sezon Avrupa kupaları sahnesinde başarılı olup yoluna devam eden tek Türk takımı, Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertliler oldu.

Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Türk futboluna damga vuracak bir teknik direktör olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk, birbirinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

CNN Türk'e konuşan 46 yaşındaki teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Türk futbolu başarılı mı?

Türk futbolu şu andaki bütçeleriyle olması gereken yerde değil. Avrupa'da bizden çok daha düşük bütçelerle başarı yakalayan takımlar var, bu durum düşündürücü.

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