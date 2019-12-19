Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Sezon başında göreve geldiği Medipol Başakşehir ile elde ettiği başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve Arda Turan'a kadar birçok konuyla ilgili konuşan Buruk, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'na yaptığı teklifi de açıkladı.

19 Aralık 2019 Perşembe 13:39 Güncelleme: 19.12.2019 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





