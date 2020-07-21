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Ayrılanlar uçtu gitti! Fenerbahçe ilk 6'ya giremezken onlar...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bir yandan mevcut takımın istatistiki yetersizliğinden dert yanarken, diğer yandan da gönderdiği isimlerin kendi takımlarındaki yükselişinden yanıyor. İşte detaylar...

21 Temmuz 2020 Salı 09:48 Güncelleme: 21.07.2020 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





