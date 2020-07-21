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Ayrılanlar uçtu gitti! Fenerbahçe ilk 6'ya giremezken onlar...
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bir yandan mevcut takımın istatistiki yetersizliğinden dert yanarken, diğer yandan da gönderdiği isimlerin kendi takımlarındaki yükselişinden yanıyor. İşte detaylar...
21 Temmuz 2020 Salı 09:48
Güncelleme: 21.07.2020 10:25
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Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele sarı lacivertlilerin 2-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlanmıştı.
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Maç sonrasında kırmızı kart gören Vedat Muriqi çokça eleştirilirken, oyuncuların formsuz ve isteksiz tavrı da taraftarları adeta çıldırtmıştı.
Bu sezon kanatlar Garry Rodrigues - Deniz Türüç ikilisinden verim alamayan Kanarya, orta sahada da etkili olamayınca gol yollarında etkisiz kalınmıştı.
GÖNDERİLENLER ŞOV YAPTI Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfında eleştirilen bir diğer isimler, mevcut kadroda bulunanlar olmuştu.
Sarı lacivertliler, 2018-19 sezonunu 6. sırada sonlandırırken, gönderilenlerin dudak uçuklatan gol - asist rakamları herkesi şaşırttı ve 'hata kimde?' sorusunu sordurttu. İşte o rakamlar...