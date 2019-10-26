Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-1 mağlup ayrılan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam basın mensuplarının yönelttiği Ozan Tufan sorusuna ilginç bir tepki gösterdi.
26 Ekim 2019 Cumartesi 23:57 Güncelleme: 26.10.2019 23:59
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki!
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki!
2 haftadır oyunun içinde olağandışı bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Aykut Kocaman, "Maça başladığımız ve santrayı bizim yaptığımız bir maçta 14'üncü saniyede 10 kişi kalmadığımız bir süreçle başlayan 2 haftalık bölümde bugün de beklemediğimiz bir skorla sahadan ayrılmak son derece üzüntü verici.
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki!

Olağandışılık sadece bununla bitmedi. Şut konusunda özenli bir takımız ama bugün 4 gol ceza sahası dışından vuruşlarla geldi.
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki!
Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından golü yoktu bugüne kadar. Sıklet farkı olmamasına karşın böyle olduğunu gösteren ana faktörlerden oldu.
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki!
Temaslı oyun bekliyorduk rakipten. Özellikle genç hakem Ali Şansalan, çok gelecek vadediyor, ilk yarıdaki tercihleriyle bizim gidişatımızın olumsuza gitmesinde etken oldu" dedi.
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