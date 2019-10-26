Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki!

2 haftadır oyunun içinde olağandışı bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Aykut Kocaman, "Maça başladığımız ve santrayı bizim yaptığımız bir maçta 14'üncü saniyede 10 kişi kalmadığımız bir süreçle başlayan 2 haftalık bölümde bugün de beklemediğimiz bir skorla sahadan ayrılmak son derece üzüntü verici.