Yaz transfer döneminde takımın ortalama yaşını gençleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'den önemli bir hamle geliyor. Sarı-lacivertlilerde antrenör olarak göreve başlayan Aurelio'nun, listedeki isim için, "Müthiş bir yetenek, kaçırmayalım" dediği ifade edildi. İşte detaylar...
29 Mayıs 2020 Cuma 08:32
Güncelleme: 29.05.2020 08:32
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Fenerbahçe, yaz transfer dönemini domine etmeye hazırlanıyor. Yetenek avına çıkan sarı-lacivertli yönetim aynı zamanda takımın yaş ortalamasında 25-26 bandını hedefliyor.
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Takvim'de yer alan habere göre bu plan çerçevesinde çok önemli bir hamleye daha imza atılarak Santos'un 19'luk forveti Yuri Alberto ile temasa geçti.
Teknik ekibine katılan Mehmet Aurelio, Emre Belözoğlu ve bazı yöneticilere Yuri Alberto ismini verdi. Aurelio, "Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım" dedi.
Harekete geçen Fenerli kurmaylar Yuri Alberto'nun menajeri ile temasa geçti ve önemli de mesafe kaydetti. Brezilya basını da "Sözleşme uzatmadı. Fenerbahçe ile görüşüyor" yorumunu yaptı.
2001 doğumlu ve 1.83 boyunda olan forvet oyuncusu Yuri Alberto ile İtalya'nın Napoli ile İspanya'nın Valencia kulüplerinin de ilgilendiği gelen haberler arasında.
Brezilya U17 takımında 12 kez forma giyen Yuri Alberto, müthiş bir sıçrama yaparak 18 yaşında direkt Brezilya U23 takımında forma giymeye başladı. 19 yaşına bastığı 18 Mart'ta ise futbola zaten corona virüsü molası verilmişti.
YURI ALBERTO KİMDİR?
18 Mart 2001 tarihinde Brezilya'nın Sao Jose dos Campos şehrinde dünyaya gelen Alberto, forvet ve kanat mevkilerinde forma giyebilmektedir. 1,83 boyundaki genç yıldız, 2017-18 sezonunda Santos U20 takımından A Takımı'na yükseldi. Alberto, bu sezon toplamda 2 müsabakada rol aldı ve 113 dakika sahada kaldı.