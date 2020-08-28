Haberler Galeri Altay Bayındır'ın yediği gol Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Altay Bayındır'ın yediği gol Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Alanyaspor 6'ıncı dakikada öne geçti. Akdeniz ekibinin golünde Altay Bayındır'ın hatası ise eleştirilere neden oldu. Fenerbahçe taraftarı genç kaleci ile ilgili yüzlerce paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar ve detaylar...

28 Ağustos 2020 Cuma 17:42 Güncelleme: 28.08.2020 18:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





