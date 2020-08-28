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Altay Bayındır'ın yediği gol Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Alanyaspor 6'ıncı dakikada öne geçti. Akdeniz ekibinin golünde Altay Bayındır'ın hatası ise eleştirilere neden oldu. Fenerbahçe taraftarı genç kaleci ile ilgili yüzlerce paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar ve detaylar...
28 Ağustos 2020 Cuma 17:42
Güncelleme: 28.08.2020 18:08
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Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
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Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi zorlu mücadelenini 6'ıncı dakikasında öne geçti.
Salih Uçan'ın uzak mesadeden attığı frikik golünde Altay Bayındır büyük bir hata yaptı. Kalesini terk eden genç isim yediği gol nedeniyle eleştirildi.
İşte Fenerbahçe taraftarının Altay Bayındır tepkisi: