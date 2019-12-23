Altay Bayındır: Hakeme sordum kafa salladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Altay Bayındır: Hakeme sordum kafa salladı

Fenerbahçe sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 yenerek zirve yarışında hata yapmadı. Karşılaşma içerisinde yaptığı hata sonrası çift vuruşa neden olan sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır o anda neler yaşandığını anlattı. İşte o açıklama...

23 Aralık 2019 Pazartesi 08:38 Güncelleme: 23.12.2019 08:39
Altay Bayındır: Hakeme sordum kafa salladı

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenerek kritik 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

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Altay Bayındır: Hakeme sordum kafa salladı

Maç içerisinde yaşanan birçok pozisyonla ilgili tartışma sürerken, sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır da çok konuşulan pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Altay Bayındır: Hakeme sordum kafa salladı

Karşılaşmanın ilk yarısında eline aldığı topu yere atıp, Burak Yılmaz'ın baskısıyla tekrar eline aldıktan sonra çift vuruş kararının verilmesini değerlendiren Altay şöyle konuştu:

Altay Bayındır: Hakeme sordum kafa salladı

İlk yarıdaki pozisyonda hakem bayrak kaldırdı, gürültüden düdüğü duymadım. 'Hakeme ofsayt mı?' diye sordum kafa salladı. Ben de topu önüme attım ama Burak ağabey koştu ve elime aldım. Daha iyi konsantre olmam lazım.

Altay Bayındır: Hakeme sordum kafa salladı

Bizim için kötü bir andı ama üstesinden geldik. Futbolda bunlar olabiliyor ama takılmadan ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmeliyiz. Hocamız bize bunu söylüyor ve yaptırmaya çalışıyor.

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