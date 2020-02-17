Ali Şen: Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum!
Sabah Gazetesi köşe yazarı Tuba Kalçık, Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen ile önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Gündeme dair sorulan soruları içtenlikle yanıtlayan Ali Şen, 'Trabzonspor sırtını devlete dayamış' açıklamasıyla ilgili konuşurken, "Hiç kimse tuttuğu takımı şampiyon yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına zaten izin vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun iç işlerine asla müdahale etmez" dedi. İşte o röportaj...
Ali Koç, "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" açıklamasında bulundu. Sizce de devlet herhangi bir takımı destekliyor mu?
"Ben bu konuyu Ali'yle de, Nihat Özdemir'le de konuştum. Öncelikle şunu söyleyeyim, Nihat'ı çok eskiden tanırım. Nihat'ı spor dünyasına alan benim. Çok düzgün ve iyi bir insandır, asla yanlış bir iş yapmaz. Bunu Ali'ye de söyledim. Ali de "Özdemir verdiği sözleri tutmadı" dedi. Mali ve transfer konusuyla ilgili destek olmadığını söyledi. Ben Nihat'ın verdiği sözleri tutacağına inanıyorum. Ali'nin "Trabzonspor sırtını devlete dayadı" sözlerine gelince... Ben işin iç yüzünü bilmiyorum. Bu sözünü açıklamalı. Ama devlet her kulübe destek olur, olmalı da."
"BAŞKAN ERDOĞAN SİYASETİN SPORA BULAŞMASINA İZİN VERMEZ"
"Eski hükümetler destek falan olmuyordu. Şimdi devletin her kulübe destek olmasını çok önemli buluyorum. Kulüplere stat da yapmalı, yardım da etmeli. Bir kulübe yönelik böyle şeyler söylenmesini de doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun daha iyi olması için uğraşıyor, bunu yakından biliyorum. Siyasetçiler bir takımı tutabilir ve şampiyon olmasını gönlünden geçirebilir, bu normal bir şey. Kimse bir takımı tutuyor diye onu şampiyon falan yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı siyasetin spora bulaşmasına asla izin vermez. Spor dünyasında kimse Cumhurbaşkanı'nın adını kullanmasın, karıştırmasın da. Erdoğan, sporun iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmiyor."
Fenerbahçe eski başkanı olarak size şunu açıkça soruyorum, sizce Trabzonspor ligde kollanıyor mu?
"Cumhurbaşkanı istiyor diye bir takım şampiyon olmaz. Ben Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum. Hakemler birçok takım için hatalı karar veriyor. Trabzonspor'un kadrosu çok iyi bu sezon, çok iyi oynuyor. Ahmet Ağaoğlu da, yönetici kadrosu da kulübü çok iyi yönetiyor. Uzun süredir yakalayamadığı güzel oyunu bu sezon yakaladı takım. Bir de çok ucuza çok iyi transferler yaptılar. Bunu da görmek lazım. Trabzonspor'un uzun yıllar şampiyon olamaması da lig için bir kayıptır."
Fenerbahçe, bu sezon da arzu edilen başarıyı gösteremiyor. Başkan Ali Koç'u ilk günden beri desteklemiş biri olarak siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Benim bir rüyam vardı; Koç gibi, Sabancı gibi ailelerin çocuklarının büyük kulüplerde görev almasıydı. Kulüplerin uluslararası alandaki başarılarına bunun çok büyük katkı sağlayacağını düşündüm hep. Bundan dolayı da Ali Koç'a en büyük desteği ben verdim. Ali Koç başkan olmak için birçok şeyi elinin tersiyle itti. Mesela, TÜSİAD başkanlığı teklif edildi ama o Fenerbahçe başkanı olmak için kabul etmedi. Ali'nin kulübün başına gelmesi bana göre bir devrimdi. İlk defa böyle büyük bir ailenin üyesi başkan oldu. Rahmetli Vehbi Koç hayatta olsaydı müsaade etmezdi."