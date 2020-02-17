Ali Şen: Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum!

Fenerbahçe, bu sezon da arzu edilen başarıyı gösteremiyor. Başkan Ali Koç'u ilk günden beri desteklemiş biri olarak siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Benim bir rüyam vardı; Koç gibi, Sabancı gibi ailelerin çocuklarının büyük kulüplerde görev almasıydı. Kulüplerin uluslararası alandaki başarılarına bunun çok büyük katkı sağlayacağını düşündüm hep. Bundan dolayı da Ali Koç'a en büyük desteği ben verdim. Ali Koç başkan olmak için birçok şeyi elinin tersiyle itti. Mesela, TÜSİAD başkanlığı teklif edildi ama o Fenerbahçe başkanı olmak için kabul etmedi. Ali'nin kulübün başına gelmesi bana göre bir devrimdi. İlk defa böyle büyük bir ailenin üyesi başkan oldu. Rahmetli Vehbi Koç hayatta olsaydı müsaade etmezdi."