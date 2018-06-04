Ali Koç'un 2 yıldızdan birini göndermesi gerekiyor! Josef veya Giuliano...

Fenerbahçe'de başkanın ismi 20 yıl aradan sonra değişirken, yeni başkan Ali Koç ve ekibini adeta bir ateşten gömlek bekliyor! Başkan Ali Koç'u hem mali yönden hem de idari açıdan zor bir dönem bekliyor. Kısa vadede de yapması gereken çok önemli şeyler de var. İlk sırada ise teknik heyet seçimi ve transfer planlaması var. (TAKVİM)