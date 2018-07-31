Ali Koçtan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...

Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
31 Temmuz 2018 Salı, 15:30:04
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Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından önce futbol takımı ile başlayan değişim rüzgarı tüm kulübe yansıyacak.
Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
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Fenerbahçe'de tüzük değişimi için hazırlıklar yapılıyor. Yönetimin hukukçu kurmayları, yeni tüzük için çalışmalara başladı.
Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
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Değişiklikler en kısa sürede üyelerin onayına sunulacak. Yeni tüzüğün kabulü için sarı-lacivertli yönetim olağanüstü genel kurula gidecek.
Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
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Değişiklikler kongrede onaylanırsa yürürlüğe girecek. Yeni tüzükte üyelik konusunda önemli değişiklikler olacak.
Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
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TEMSİLCİ ÜYELİK KALDIRILIYOR
Öncelikle 'Temsilci üyeliğin' kaldırılacağı belirtiliyor. '1 Milyon Üye' projesi doğrultusunda yapılan delege sisteminin kaldırılması ve illerde yer alan şubelerin kapatılması ise değişikliklerin en önemli maddesi olarak görülüyor.
Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
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Yönetim, tüzüğün eksiklerinin fazla olduğunu ve revize edilmesi gerektiğini düşünürken üyelik ücretinin arttırılması da kongrede onaya sunulacak.
Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
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Öte yandan; Ali Koç ve ekibinin, genel kurul onayını gerektiren bazı kararlar ve yetkiler alabilmek için 3 yılı beklemeden kongreye gidebileceği kulislerde konuşuluyor.