Ali Koçtan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...

TEMSİLCİ ÜYELİK KALDIRILIYOR

Öncelikle 'Temsilci üyeliğin' kaldırılacağı belirtiliyor. '1 Milyon Üye' projesi doğrultusunda yapılan delege sisteminin kaldırılması ve illerde yer alan şubelerin kapatılması ise değişikliklerin en önemli maddesi olarak görülüyor.