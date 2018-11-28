Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu... - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Ali Koç'tan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

Kurmaylarıyla toplantı yapan Başkan Ali Koç, ocak ayında başarısız bulduğu Comolli ile birlikte Koeman ile de yolları ayırma kararı aldı. Ligin 2. yarısına yeni hoca ve takviyelerle start verilecek.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 14:47:05 Güncelleme: 14:56:57
Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

Pazar gecesi alınan Trabzonspor yenilgisi ve ortaya konan kötü futbolun ardından yönetimdeki kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kritik bir karara imza attığı öğrenildi.

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Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

Başarısız bulunan sportif direktör Comolli ile birlikte Koeman'la da yollar ayrılacak...

Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

YENİ HOCA VE TRANSFER...

Sportif direktörlük koltuğu için şimdilik yeni bir isim düşünülmüyor.

Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

Koeman'ın yerine yeni bir teknik direktör bulunup, gerekli mevkilere yapılacak takviyelerle birlikte Fenerbahçe ligin 2. yarısına start verecek.

Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

ASIL BAŞARISIZ OLAN COMOLLI

Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin "Cocu'yu gönderip Comolli kalmıştı.

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