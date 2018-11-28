Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

Ali Koç'tan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...
Kurmaylarıyla toplantı yapan Başkan Ali Koç, ocak ayında başarısız bulduğu Comolli ile birlikte Koeman ile de yolları ayırma kararı aldı. Ligin 2. yarısına yeni hoca ve takviyelerle start verilecek.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 14:47:05
Güncelleme: 14:56:57
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Pazar gecesi alınan Trabzonspor yenilgisi ve ortaya konan kötü futbolun ardından yönetimdeki kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kritik bir karara imza attığı öğrenildi.
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Başarısız bulunan sportif direktör Comolli ile birlikte Koeman'la da yollar ayrılacak...
YENİ HOCA VE TRANSFER...
Sportif direktörlük koltuğu için şimdilik yeni bir isim düşünülmüyor.
Koeman'ın yerine yeni bir teknik direktör bulunup, gerekli mevkilere yapılacak takviyelerle birlikte Fenerbahçe ligin 2. yarısına start verecek.
ASIL BAŞARISIZ OLAN COMOLLI
Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin "Cocu'yu gönderip Comolli kalmıştı.