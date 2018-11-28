Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

Ali Koç'tan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

Kurmaylarıyla toplantı yapan Başkan Ali Koç, ocak ayında başarısız bulduğu Comolli ile birlikte Koeman ile de yolları ayırma kararı aldı. Ligin 2. yarısına yeni hoca ve takviyelerle start verilecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 14:47:05 Güncelleme: 14:56:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





