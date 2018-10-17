Ali Koçtan hocalara bir şok daha! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Ali Koç'tan hocalara bir şok daha!

    Görevlerine son verilen Altay, Öztürk ve Aşçı'nın, 'Bir de bizi dinle Başkan' çağrısı karşılık bulmadı
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 01:14:02 Güncelleme: 01:16:33
    Ali Koçtan hocalara bir şok daha!

    Fenerbahçe'nin 5 Ekim'de 'Casusluk' iddiasıyla görevlerine son verdiği antrenörler gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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    Ali Koçtan hocalara bir şok daha!

    3 hoca ortak bir yazılı açıklama yaparak, Başkan Ali Koç'tan randevu talep ettiklerini, bu talebe yanıt gelene kadar konuşmayacaklarını söylemişlerdi.

    Ali Koçtan hocalara bir şok daha!

    Başkan Koç'un dün kurmaylarıyla bu konuda izleyeceği yol haritasını belirlediği, Murat Öztürk, Turgay Altay ve Alper Aşçı'nın randevu talebine sıcak olmadığı belirtildi.

    Ali Koçtan hocalara bir şok daha!

    Kulüp tarafından 3 antrenöre henüz olumlu ya da olumsuz bir bilgilendirme yapılmadı.

    Ali Koçtan hocalara bir şok daha!

    BASININ KARŞISINA ÇIKACAKLAR
    Ali Koç'un geri dönüş konusunda tavrının net olduğu, üç antrenörle yollarını ayırma kararının arkasında duracağı kaydedildi.

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