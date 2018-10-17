Ali Koçtan hocalara bir şok daha! - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç'tan hocalara bir şok daha!
Görevlerine son verilen Altay, Öztürk ve Aşçı'nın, 'Bir de bizi dinle Başkan' çağrısı karşılık bulmadı
17 Ekim 2018 Çarşamba, 01:14:02
Güncelleme: 01:16:33
Fenerbahçe'nin 5 Ekim'de 'Casusluk' iddiasıyla görevlerine son verdiği antrenörler gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
3 hoca ortak bir yazılı açıklama yaparak, Başkan Ali Koç'tan randevu talep ettiklerini, bu talebe yanıt gelene kadar konuşmayacaklarını söylemişlerdi.
Başkan Koç'un dün kurmaylarıyla bu konuda izleyeceği yol haritasını belirlediği, Murat Öztürk, Turgay Altay ve Alper Aşçı'nın randevu talebine sıcak olmadığı belirtildi.
Kulüp tarafından 3 antrenöre henüz olumlu ya da olumsuz bir bilgilendirme yapılmadı.
BASININ KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Ali Koç'un geri dönüş konusunda tavrının net olduğu, üç antrenörle yollarını ayırma kararının arkasında duracağı kaydedildi.