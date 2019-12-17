Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi

Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk. Son hafta mücadelesinde lider Sivasspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrılarak son 6 haftadaki 10. puanını kaybetmiş oldu. Tüm yaşanan bu olumsuzluklar sonrası sarı-lacivertli camianın başkanı Ali Koç'un radikal adımlar atacağı öğrenildi.

17 Aralık 2019 Salı 15:54 Güncelleme: 17.12.2019 16:32
Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi

Süper Lig'de 15. haftanın sonuna gelinirken, Fenerbahçe 25 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.

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Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi

Son olarak lider Sivasspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ligde son 6 haftada 10 puan kaybını yaşamış oldu.

Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi

Yaşanan kötü gidişat sonrası taraftarların yanısıra yönetiminde tepkisini çeken Ersun Yanal ve ekibinin geleceği tartışılmaya başlanmıştı.

Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi

Tüm bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç radikal kararlar aldığı öğrenildi...

Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi

İŞTE ALİ KOÇ'UN 'RADİKAL' KARARLARI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası 'Radikal tedbirler ve kararlar' alabileceklerini açıklayarak hem takıma hem teknik heyete gözdağı vermişti.

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