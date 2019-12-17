Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk. Son hafta mücadelesinde lider Sivasspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 mağlubiyetle ayrılarak son 6 haftadaki 10. puanını kaybetmiş oldu. Tüm yaşanan bu olumsuzluklar sonrası sarı-lacivertli camianın başkanı Ali Koç'un radikal adımlar atacağı öğrenildi.