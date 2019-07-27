Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı!

Fenerbahçe'nin unutamadığı efsane isimlerinden Alex De Souza sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. Yaptığı paylaşımda antrenörlük kursunu tamamladığını hem Türkçe hem Portekizce olarak duyuran Brezilya'lı yıldızın bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlarca beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...
27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:52 Güncelleme: 27.07.2019 20:55
Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza antrenötlük yolunda! Alex Intagram hesabından açıklamalarda bulundu.

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Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı!

Alex de Souza, U20 antrenörü olabilmek için gerekli olan B lisansının çıktığını açıkladı. Alex Instagram hesabından hem Portekizce hem Türkçe iki ayrı açıklama yayınladı.

Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı!

İşte Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza yaptığı paylaşım...

Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı!

Son bir kaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim.

Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı!

Teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü.

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