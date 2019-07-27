Alex de Souza antrenörlük lisansını aldı!

Fenerbahçe'nin unutamadığı efsane isimlerinden Alex De Souza sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. Yaptığı paylaşımda antrenörlük kursunu tamamladığını hem Türkçe hem Portekizce olarak duyuran Brezilya'lı yıldızın bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlarca beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:52 Güncelleme: 27.07.2019 20:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





