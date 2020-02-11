Yedek kulübesinden Ersun Yanal'a mesaj var!

Fransız stoper, Antalya kampının ve yaptığı çalışmaların kendisine çok iyi geldiğini belirterek, durumunu aktardı. Sezonun ilk yarısında hazır olmadığını ve hatalar yaptığını kabul eden Rami, "İlk yarı maçlarında bir geçiş dönemindeydim. Fiziksel olarak da form olarak da eksiklerim vardı, hatalarımı biliyorum."