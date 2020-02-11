Yedek kulübesinden Ersun Yanal'a mesaj var!

Süper Lig'de 21. haftanın sonuna gelinirken üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen sarı-lacivertliler de moraller bozuk... Özellikle son haftalarda savunma hattında hatalar ön plana çıkarken, kulübeden teknik direktör Ersun Yanal'a ilginç bir talep geldi. İşte detaylar...
11 Şubat 2020 Salı 17:28
Güncelleme: 11.02.2020 17:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de defans hattındaki kurgu en fazla konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı ve Zanka'nın ayrılmasıyla defans hattında yoluna Jailson-Serdar Aziz ile ilerleyen Ersun Yanal'a ilginç bir talep de geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferinden bu yana fiziksel anlamda toparlanmaya çalışan Adil Rami, hocasından forma talebinde bulundu.
Fransız stoper, Antalya kampının ve yaptığı çalışmaların kendisine çok iyi geldiğini belirterek, durumunu aktardı. Sezonun ilk yarısında hazır olmadığını ve hatalar yaptığını kabul eden Rami, "İlk yarı maçlarında bir geçiş dönemindeydim. Fiziksel olarak da form olarak da eksiklerim vardı, hatalarımı biliyorum."
"Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum. Antalya kampı, özel çalışmalarım ve antrenmanlarım iyi gidiyor. Her zaman oynamaya hazırım. Ligde de artık süre almak istiyorum."
"Fiziksel olarak toparlandığıma inanıyorum. Fenerbahçe'de iyi bir şans bulmak çok önemli benim açımdan." ifadelerini kullandı.